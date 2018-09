Nikoleta Lozanova, una bellezza esplosiva

La splendida starlette bulgara in passato ha avuto anche un flirt con Cristiano Ronaldo

Nikoleta Lozanova è una modella e starlette bulgara che ha conquistato le prime pagine delle riviste di gossip per il suo fisico mozzafiato, diventato col passare degli anni sempre più boombastico, e per le relazioni amorose con calciatori di successo.

Valeri Bojinov, stella del calcio bulgaro molto noto anche in Italia, è stato suo marito dal 2011 al 2015. Oggi la bella Nikoleta ha cambiato ruolo al partner: dall’attaccante è passata al portiere, visto che fa coppia con Nikolaj Mikhailov, estremo difensore rimasto attualmente senza squadra.

Nel suo passato anche un chiacchieratissimo e fugace flirt con Cristiano Ronaldo. Del resto, Nikoleta Lozanova ha argomenti più che interessanti, che non possono non attirare l’attenzione dei grandi bomber e delle stelle del calcio internazionale. Non trovate?