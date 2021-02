Nkoulou si è “ripreso” il Toro. «Abbiamo parlato da uomini»

Il rischio di un addio anticipato, i lunghi colloqui con Nicola, la ripartenza definitiva. Nkoulou si è ripreso il Toro nonostante il peso di un contratto in scadenza a giugno prossimo e che, salvo sorprese clamorose, non verrà prolungato. Eppure, il nuovo tecnico ha voluto affidarsi a una delle colonne delle squadre di Mihajlovic prima e Mazzarri poi, passando pure per Longo. Le tante panchine con Giampaolo, con le voci di mercato che lo volevano lontano da Torino già durante la sessione invernale: il Parma ci ha provato, c’è stato qualche timido sondaggio dalla Francia, ma le proposte non allettavano il camerunense e così è rimasto, riprendendosi le chiavi della retroguardia granata.

Terzetto deciso

È stato riproposto a Bergamo, è stato confermato con il Genoa: Nicola crede in Nkoulou, i faccia a faccia hanno funzionato. «Gli uomini veri si parlano una volta sola» ha raccontato l’allenatore facendo riferimento al classe 1990. Lo ha rimesso al centro del Toro, puntando molto sulla sua voglia di rivalsa e sulla prospettiva della chiamata di una big, se in questi mesi tornerà sui livelli di qualche tempo fa. E, con Nkoulou insieme a Izzo e Bremer, il tecnico ha trovato la formula giusta per il terzetto arretrato: zero gol subiti contro il Genoa, una delle poche note liete dell’ultimo pareggio.

