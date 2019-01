No al decreto sicurezza: il Piemonte ha depositato il ricorso alla Corte Costituzionale

Detto, fatto: il Piemonte è la prima regione ad aver depositato il ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto sicurezza.

Lo ha annunciato il governatore Sergio Champarino: “Il decreto rischia di creare un mondo di invisibili, di persone che non possono, non riescono a integrarsi e per questo sono più facilmente alla mercé di chi viola le regole”.

A depositare il ricorso, questa mattina, è stata l’assessore regionale all’immigrazione Monica Cerutti che, alle 8, ha raggiunto l’Ufficio postale del Tribunale di Torino.