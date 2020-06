No al Lodo Cairo. Sì all’algoritmo, playoff e playout

Il Consiglio Federale della Figc boccia il “Lodo Cairo” – niente algoritmo e blocco delle retrocessioni, la proposta dell’editore durante l’Assemblea di Lega Serie A della scorsa settimana – e tiene in caldo playoff, playout e algoritmo. Anche se la speranza, come ribadito dal presidente Gabriele Gravina, è quella di determinare i risultati arrivando regolarmente al termine della stagione. Tutto dipenderà dall’andamento del contagio, naturalmente. Per questo, prima di ripartire il prossimo 20 giugno (il 12 ci sarà la Coppa Italia), il calcio italiano ha dovuto stabilire, secondo quanto indicato dal Governo ma anche dall’Uefa, un piano B e un piano C in cas di ennesimo stop. Il governo del calcio ha stabilito anche lo stop al calcio femminile (approfondimenti nell’articolo sotto).

