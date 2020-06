«No al lungo Po pedonale»: i cittadini contro il Comune

Lungo Po Diaz e lungo Po Cadorna potrebbero finire nel calderone delle nuove pedonalizzazioni insieme a un tratto di via Pescatore, da via Bava al lungo Po, e a un pezzo di via Maria Vittoria, da via Bonafous al lungo Po. Possibilità che non sembra piacere per niente ai residenti della zona e all’associazione piazza Vittorio Veneto.

«Attualmente – raccontano -, è già pronto un esposto alla Procura della Repubblica sul tema: difesa dei diritti costituzionali alla tutela della salute e al libero movimento di tutti i cittadini in egual misura». Documento a firma di una decina di amministratori di condominio. Nel frattempo i residenti cercano di capire cosa succederà. Il timore è che le pedonalizzazioni vadano a favorire la malamovida. Una movida non controllata che mal si adeguerebbe al problema Covid 19.

