“No al trasferimento a Vicenza”, la protesta dei lavoratori Innolva

Sit-in dei 12 dipendenti in via Principi d'Acaja contro la chiusura della sede di Torino

L’intenzione dell’azienda è quella di chiudere la sede di Torino, aperta quindici mesi fa, e di trasferire i dodici lavoratori a Vicenza. Per questo motivo i dipendenti di Innolva, azienda controllata dal gruppo Tinexta (ex Tecnoinvestimenti) sono scesi in piazza.

Giornata di sciopero, oggi, con i dipendenti ‘armati’ di bandiere e fischietti che hanno dato vita a un sit-in davanti alla sede di via Principi d’Acaja. Preparati e diffusi anche dei volantini che illustrano il dramma dei lavoratori.

“Siamo persone che hanno figli a carico, mutui o affitti da pagare, impegni da onorare che impediscono in maniera sostanziale il trasferimento a Vicenza“, si legge nel foglietto. “Non nascondiamo il nostro disappunto per le decisioni prese e chiediamo ai vertici aziendali di potere continuare a sviluppare la nostra attività su Torino“.

Il trasferimento dovrebbe aver effetto dal 31 gennaio. I lavoratori di Innolva provengono tutti da Eurofidi e sono stati ceduti a un’altra società del gruppo Tinexta, Promozioni Servizi. “Abbiamo dato la disponibilità al telelavoro – precisa Fabrizio Nicoletti, della Filcams Cgil – proposto il coworking, ma senza alcun risultato. C’è stata una chiusura totale. L’azienda non crede che in Piemonte ci possa essere in futuro un mercato delle consulenze e accesso alle garanzie per gli istituti finanziari. Ora speriamo nell’intervento della Regione”.