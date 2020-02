«No al trasloco della Gianelli», i genitori attaccano il Comune

Nemmeno l’incontro tra genitori e insegnanti della scuola elementare Gianelli e Turoldo e Comune di Torino ha portato notizie nuove sul futuro delle due scuole. O meglio, Palazzo Civico non intende fare marcia indietro. Lo ha ribadito l’altra sera l’assessore Antonietta Di Martino, intervenendo all’appuntamento in programma con i cittadini del quartiere Vallette.

Stando a quanto detto più volte, a partire dal prossimo settembre le classi della Gianelli si trasferiranno all’interno della Turoldo, in via delle Magnolie, a 700 metri di distanza. Nel complesso lasciato vuoto dai ragazzini arriveranno gli adulti del Cpia 1. Niente da fare per la proposta di sospendere tutto per un anno, avanzata dalle mamme e dai papà.

«Il Comune non ha intenzione di chiudere o tagliare servizi – ha ribadito Di Martino -, ma al contrario ne aggiunge uno, spostando delle classi». Niente da fare per la richiesta di trasferire il Cpia1 all’interno dei locali dell’ex Giudice di Pace, in quanto la proprietà – cosa per altro già ribadita – non è della Città ma del Demanio.

Allarmato anche il Tavolo delle Vallette che aveva chiesto altre soluzioni. Lamentandosi per un mancato progetto condiviso, tra insegnanti, genitori e Comune.