No alle Olimpiadi a Torino, sabato 6 ottobre “festa” in piazza Santa Giulia

Si terrà sabato 6 ottobre alle 20 in piazza Santa Giulia e vedrà riuniti, in allegria e buonumore, tutti i tenaci sostenitori del no ai Giochi Olimpici Invernali del 2026 a Torino. Piuttosto numerosi, a quanto pare.

La festa per la “non candidatura torinese”, organizzata dal Coordinamento No Olimpiadi 2026, sarà l’occasione per celebrare la controversa bocciatura cittadina decisa da Coni e Governo in favore di Milano e Cortina.

“I Giochi nacquero come momentum di amicizia tra i popoli. Quei valori sono stati trasformati in un valore monetario, squisitamente speculativo”, si legge in una nota del coordinamento. “Tutte le città che hanno ospitato i Giochi Olimpici sono state successivamente travolte dai debiti. Perfino il governo italiano, nel quale non ci riconosciamo, ha preso atto del massacro economico che rappresentano le Olimpiadi, oggi. Essere contrari a queste Olimpiadi, celebrare con una festa la non candidatura torinese, è un importante passo per la liberazione dei Giochi Olimpici dalla speculazione finanziaria, dal debito e dalla devastazione ambientale”.