No Ronaldo no party. La Juve senza CR7 non sa più vincere

Cristiano Ronaldo è un leone in gabbia. Alla sua Juventus non è bastato il video motivazionale pubblicato dal portoghese a pochi minuti dal fischio di inizio dell’olandese Makkelie per suonare la carica la squadra bianconera in vista della mancata sfida contro il rivale di sempre Leo Messi. A questa Juve, decisamente un cantiere aperto, serve un Cristiano Ronaldo in carne e ossa. Anche i numeri lo dicono chiaramente.

Le statistiche

I numeri dicono sempre la verità. La Juventus con Cristiano Ronaldo ha vinto il 67 per cento delle partite giocate (61 su 91), percentuale che invece è scesa sensibilmente quando il cinque volte Pallone d’Oro non è stato schierato, vuoi per infortunio, vuoi per il turnover, vuoi per colpa del Covid. Quando è mancato la Vecchia Signora ha vinto poco più della metà delle sfide, il 55 per cento, 10 partite su 18 (poi 3 pareggi e 4 sconfitte). Non solo qualità dal punto di vista tecnico.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++