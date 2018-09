No Tav all’attacco: “Filo spinato attorno al cantiere in Val Susa”

Era stato disseminato tra i boschi, a breve distanza dal cantiere Tav in Val Susa, presumibilmente a sua protezione. Lo denunciano gli attivisti del Movimento No Tav, che riferiscono di aver trovato della “concertina israeliana”, un particolare tipo di filo spinato molto tagliente, non lontano dal centro dei lavori.

“Ne abbiamo trovato fino a 650 metri in linea d’aria dalle recinzioni nella zona compresa tra l’abitato di Giaglione e la valle Clarea“, si legge in un comunicato on line del Movimento No Tav, che in questi giorni a Venaus sta organizzando un campeggio per giovani.

“E’ un pericolo per le persone in cammino fra i sentieri e per gli animali”. Altri attivisti hanno segnalato inoltre la presenza di sottili cavi d’acciaio stesi per lo più a 20-25 centimetri dal suolo.