No Tav, anche gli anarchici della Fai in Val di Susa alla marcia contro la Torino-Lione

Ci saranno anche gli anarchici della Fai alla marcia contro la nuova Torino-Lione che si terrà domani da Rosta ad Avigliana, in Valle di Susa, organizzata dal movimento No Tav. “Il movimento No Tav, che, non senza obiettive difficoltà, ha saputo resistere alla durissima repressione subita, vive un momento di debolezza per la pesante deriva elettoralista di una parte del movimento – si legge in una nota della Fai – Il movimento No Tav si è caratterizzato per la propria scelta antifascista, antirazzista, solidale con gli oppressi e gli sfruttati di tutto il mondo. I No Tav sono fortemente radicati nel locale ma rifuggono logiche localiste e lobbiste. Il sostegno a formazioni politiche che, pur dichiarandosi No Tav, si caratterizzano per posizioni razziste, xenofobe e giustizialiste rischia di condurre ad un amaro tramonto”. “Siamo tuttavia convinti – concludono gli anarchici della Fai – che nel movimento esistano robusti anticorpi capaci di fermare questa pericolosa deriva”.