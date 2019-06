No Tav, bloccata la strada d’accesso al cantiere di Chiomonte [FOTO]

Presidio di una decina di persone in via dell'Avanà: "Smontare il check point militare"

A poche ore dal via libera ai bandi

Un presidio di attivisti del Movimento No Tav, una decina di persone in tutto, ha bloccato via dell’Avanà, la strada di accesso al cantiere dell’infrastruttura Torino-Lione a Chiomonte, nella Valle di Susa.

Il gruppetto di attivisti ha annunciato l’inizio della campagna estiva finalizzata a rendere la strada transitabile a ogni ora del giorno e della notte e tesa a smantellare il “check point militare” all’ingresso della stessa.

Il blocco della strada d’accesso al cantiere di Chiomonte arriva a poche ore di distanza dalla riunione del cda di Telt, la società incaricata della costruzione della Torino-Lione, che ha dato il via libera ai bandi.