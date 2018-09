No Tav, chiesti 70 anni di reclusione per 17 attivisti

Il processo per i tafferugli del 28 giugno 2015 contro le forze dell'ordine in Val Susa: le misure invocate dal pm Rinaudo

Una sola assoluzione in vista per la storica esponente Marisa Meyer

Oltre 70 anni di reclusione, complessivamente, sono stati chiesti per i 17 attivisti e simpatizzanti No Tav finiti a processo per i tafferugli con le forze di polizia del 28 giugno 2015 in Val Susa.

Il pm Antonio Rinaudo, in particolare, ha chiesto per due imputati la pena massima di 7 anni, 8 mesi e 15 giorni, mentre Nicoletta Dosio, insegnante di greco in pensione che durante le indagini preliminari si era sottratta alle misure restrittive, sono stati invocati 3 anni, 3 mesi e 15 giorni.

Tra tante richieste di condanna, anche una di assoluzione: riguarda la 73enne Marisa Meyer, attivista storica del movimento No Tav, la cui posizione è stata rivista in sede di accertamento processuale.