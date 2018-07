No Tav, nuove tensioni a Chiomonte: lanci di petardi, fuochi e lacrimogeni

Ancora disordini in prossimità del cantiere dell’alta velocità a Chiomonte. Nella serata di ieri, alla fine della seconda giornata del campeggio No Tav, quella in cui era in programma l’apericena tra i dimostranti, si sono verificati alcuni momenti di tensione.

Ne danno notizia proprio alcuni attivisti, attraverso messaggi e post sui social network. Circa 150 i manifestanti che, al termine dell’apericena, hanno acceso un falò di fronte al varco numero 1 del cantiere della Torino-Lione.

Al falò hanno fatto poi seguito petardi, razzi e fuochi pirotecnici lanciati a indirizzo del cantiere e delle forze dell’ordine poste a presidio. Da parte degli agenti c’è stato un lancio di lacrimogeni, poi ci ha pensato il forte acquazzone a spegnere – letteralmente – tutti i bollori.