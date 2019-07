No Tav, partito il corteo: c’è anche il rischio frana [FOTO]

Lo smottamento originato dai forti temporali in mattinata, ma la manifestazione si terrà ugualmente

È il gran giorno del corteo No Tav, ultima tappa del Festival dell’Alta Felicità che ha richiamato a Chiomonte attivisti e manifestanti da tutta Italia. Un forte acquazzone si è abbattuto in mattinata sulla Val Cenischia, proprio durante l’incontro con alcuni esponenti dei gilet gialli francesi.

La marcia verso il cantiere dell’alta velocità si terrà comunque, come ha assicurato uno degli speaker presenti sul posto, anche se a incombere sulla manifestazione c’è anche un altro pericolo.

Una frana, infatti, si è staccata da un costone della montagna dove è aperto il campeggio. Lo smottamento ha avuto origine proprio a causa dei forti temporali sulla zona. Non c’è pericolo per la tendopoli, che è lontana dal luogo della frana, ma in ogni caso c’è preoccupazione.

CORTEO AL VIA

Poco prima delle 14 il corteo ha preso il via in direzione del cantiere di Chiomonte. A marciare alcune centinaia di manifestanti provenienti dalla Valle di Susa e da altre zone del Piemonte, ma sono presenti attivisti provenienti da ogni angolo d’Italia.

Gli intendimenti sono quelli di raggiungere il luogo dei lavori, violando la zona rossa. Sul posto presenti oltre 500 agenti, a presidio della sicurezza. Al momento non si riscontrano tensioni.