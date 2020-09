No Tav, protesta per Dana ai cancelli del cantiere di Chiomonte [VIDEO]

Protesta per Dana. Ieri, nella notte, i No Tav hanno raggiunto il cantiere di Chiomonte, in Val Susa, per una nuova battitura ai cancelli: così chiedono la liberazione di Dana Lauriola, la portavoce del movimento da alcuni giorni in carcere.

“Dai Mulini che resistono battitura al cancello dell’allargamento per Dana! – scrivono gli attivisti sulla pagina Facebook Notavinfo Notav -. Essere No Tav vuol dire difendere la vita, la salute, il futuro di tutti e tutte. Questa lotta è troppo importante perché si possa fermare con sentenze vergognose e persecuzioni. Verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte! #AvantiNoTav”.