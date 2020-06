Nuove manifestazioni al cantiere di Chiomonte: sorvegliano in zona polizia e carabinieri

Al cantiere Tav ripartono le proteste. Nella serata di ieri un centinaio di persone del gruppo No Tav si sono riunite in val di Susa, nei pressi del cantiere di Chiomonte, per manifestare contro i lavori della Torino-Lione.

In zona anche polizia e carabinieri, che stanno sorvegliando l’accaduto. Alcuni attivisti si stanno incatenando ai cancelli e sugli alberi nella zona dei Mulini.