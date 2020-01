I No Tav a Roma: presidio davanti al ministero della Giustizia. Domani in corteo a Torino

I manifestanti invocano libertà per Nicoletta Dosio, in carcere dallo scorso 30 dicembre, e per tutti quanti gli altri attivisti condannati per il loro no all'Alta velocità in Val di Susa

Manifestazione No Tav, questa mattina, a Roma. La rete capitolina del movimento che si oppone alla costruzione della linea ferroaviaria ad Alta Velocità Torino-Lione, ha organizzato un presidio, definito un “blitz comunicativo”, davanti alla sede del Ministero della Giustizia.

SOLIDARIETA’ PER NICOLETTA DOSIO

Nel corso della manifestazione sono stati distribuiti volantini ed esposto uno striscione recante la scritta “Nicoletta libera tutti. Ora e sempre No Tav“. Per dare maggior forza al loro messaggio, molti dei manifestanti indossavano una parrucca rossa per ricordare simbolicamente l’attivista Nicoletta Dosio, l’ex insegnante susina dal 30 dicembre scorso in carcere.

DOMANI IL CORTEO A TORINO

I No Tav sono scesi nuovamente in strada per chiedere la libertà non solo per la storica “pasionaria del movimento, ma anche per tutti quanti gli altri condannati per la loro opposizione al Tav in Val di Susa. “Liberare tutti e tutte vuol dire lottare ancora” è scritto, non a caso, sul manifesto che pubblicizzava la manifestazione. E proprio per qusto, dopo il blitz di questa mattina a Roma, domani, a partire dalle ore 13,30, il movimento tornerà a sfilare in corteo, questa volta in piazza Statuto, a Torino.