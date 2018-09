No Tav, tensione davanti al cantiere di Chiomonte

Momenti di tensione in Valle di Susa durante una iniziativa del movimento No Tav nei boschi che circondano il cantiere di Chiomonte. Gruppi di attivisti (figure storiche del movimento e militanti non più giovanissimi) dopo avere percorso il sentiero che parte dall’abitato di Giaglione si sono avvicinati alle recinzioni che impediscono di proseguire fino in Valle Clarea. Alcuni hanno tentato di aprirsi un varco utilizzando degli utensili.

POLIZIA LANCIA LACRIMOGENI

La polizia ha risposto lanciando dei lacrimogeni. I manifestanti riferiscono che fra i loro propositi c’è quello di tagliare la “concertina israeliana” (un particolare filo spinato) che in questi giorni è stata sparsa per i boschi: “E’ un pericolo per le persone e per gli animali. Noi alla natura ci teniamo”.

IDENTIFICATI UNA CINQUANTINA DI NO TAV

Alla fine una cinquantina di No Tav sono stati identificati dalla Digos. La maggior parte esponenti del centro sociale Askatasuna, verranno denunciati dalla Questura per danneggiamento e violazione del provvedimento emanato dal Prefetto di Torino di inibizione della circolazione nell’area.

IERI ALTRO MOMENTO DI TENSIONE

Anche ieri (venerdì 7 settembre), in serata, nella stessa area, si sono vissuti momenti di tensione. E’ accaduto in occasione del campeggio No Tav organizzato nei pressi del cantiere della Torino-Lione. I manifestanti hanno acceso un falò, nonostante la zona fosse stata interdetta da ordinanza prefettizia, e hanno dato vita a un lancio di oggetti, razzi e bombe carta contro le forze dell’ordine schierate a protezione del cantiere di Chiomonte. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni.

INDIVIDUATI UNA QUARANTINA DI MANIFESTANTI

Alla manifestazione hanno partecipato un’ottantina di manifestanti, provenienti da Torino e da diverse parti d’Italia. La Digos ne ha individuati una quarantina, tra cui lo storico leader di Askatasuna Giorgio Rossetto, già denunciato per reati analoghi e colpito dall’avviso orale del Questore Francesco Messina. Gli antagonisti saranno denunciati per accensione pericolosa, lancio di artifizi pirotecnici ed esplodenti, danneggiamento, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.