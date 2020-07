No Tav, tensioni nella notte a Chiomonte: sassaiola e denunce

In 150 hanno raggiunto il cancello del cantiere per la realizzazione della Torino-Lione: le forze dell'ordine hanno risposto con i lacrimogeni

Tensioni nella notte al cantiere di Chiomonte, in Val Susa: il bilancio è di venti No Tav identificati e denunciati dalla polizia. Erano più di 100 i manifestanti che, ieri, hanno raggiunti il cancello messo a protezione del cantiere per la realizzazione della linea ad alta velocità Torino-Lione. E’ quindi partita una sassaiola all’indirizzo delle forze dell’ordine, che hanno replicato con il lancio di lacrimogeni. Non si registrano feriti.