I No Tav tornano al cantiere Sassaiola contro gli agenti

Neanche una pandemia sembra in grado di convincere gli ultimi irriducibili No Tav a contestare l’opera. Domenica pomeriggio un gruppo di manifestanti si è presentato ai cancelli del cantiere di Chiomonte e si è reso protagonista di una sassaiola alla quale le forze dell’ordine, schierate a difesa degli operai, hanno risposto con un lancio di lacrimogeni. Tra i No Tav partiti dal campo sportivo di Giaglione c’era anche una delle leader del movimento, Nicoletta Dosio, scarcerata poche settimane fa dopo aver scontato un anno di detenzione per un’altra vecchia manifestazione di protesta. Con lei, alcune centinaia di persone ma solo una settantina, in gran parte del centro sociale Askatasuna, sono quelle che poi sono arrivate fino alle recinzioni.

