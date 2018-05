Noi Due Pet Shop – Serviamo cani, gatti e roditori

Noi due Pet Shop nasce nel 1995 in via Breglio e, dal 2013 prosegue l’attività in via Stradella 159. Un’esperienza ultraventennale al servizio dei piccoli animali. Qui si può trovare un vasto assortimento di prodotti: alimentazione (prodotti dietetici e di mantenimento), accessori (cucce, cuscini, guinzagli, trasportini, lettiere, gabbie), giochi di ogni tipo, antiparassitari e parafarmaci (integratori, prodotti dermatologici, prodotti a base di feromoni) pro dotti per la cura e l’igiene dei cani e dei gatti ed un piccolo reparto dedicato a uccelli, roditori (conigli, cavie, criceti) pesci e tartarughe. Il personale, grazie alla professionalità acquisita nel tempo è assai specializzato e in grado di consigliare al meglio nella scelta dei prodotti e negli accessori.

Orari: lunedì dalle 15.00 alle 19.30 e dal martedì al sabato 9.00/12.30-15.00/19.30.

Contatti: 011.254050