Noi siamo fuori gioco

Siamo fuori dai giochi. E per rientrarci, magari come riserva, forse servirebbe un miracolo. Torino non avrà le Olimpiadi invernali del 2026, neppure come comprimario. Lo ha detto con disarmante chiarezza il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti: «La partita finisce qua». Prologo di una commedia che si può scrivere in tanti modi, ma che ha una sola morale: al governo Lega-Cinque Stelle Torino non interessa, è fuori rotta rispetto alle regioni verdi, è fragile rispetto a Milano che pure è in quota Pd.

Inutile mettere sul piatto l’esperienza maturata nel 2006, le strutture, l’impegno profuso dalle nostre montagne, le ricadute – incontestabili – sul turismo e l’economia della città. Vengono fuori i debiti contratti in passato, si paventa una inaffidabilità della maggioranza grillina, nonostante l’impegno di Chiara Appendino, e non c’è, forte e chiara, la presa di posizione della nostra classe politica. Le proteste sono miagolii, mentre Veneto e Lombardia fanno cantare i tenori e si dicono pronte a far da sole, anche senza i finanziamenti del governo. In realtà se la pratica Olimpiadi viene archiviata per Torino, c’è il rischio concreto che sia l’Italia a rimetterci, anche se – come accusa qualcuno che di turismo poco si intende – queste vengono definite solo come le «Olimpiadi del Nord». E fin qui la politica, storia già scritta. Perché il colpo di grazia arriva dal Coni, anzi dal suo cinico presidente Giovanni Malagò che è stato il suggeritore dei Giochi invernali a tre punte e che oggi rivoluziona l’attacco e schiera a rappresentare l’Italia a Losanna i campioni lombardo-veneti. Torino va in tribuna. I giochi li vedremo (forse) in tivu.

