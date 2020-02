Noleggiano un’auto Enjoy, ma non hanno la patente: tre 20enni bloccati e denunciati

Il terzetto, per evitare il controllo dei carabinieri, si è dato alla fuga innescando un rocambolesco inseguimento che si è concluso in corso Unione Sovietica

Hanno rischiato veramente grosso tre giovani vent’anni, fermati e denunciati dai carabinieri con l’accusa di resistenza, al termine di un rocambolesco inseguimento protrattosi per circa mezz’ora, da Borgaretto di Beinasco a Torino. I fatti risalgono a sabato pomeriggio.

INTERCETTATI DAI CARABINIERI

Il terzetto di amici, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, aveva noleggiato una Fiat 500 Enjoy del servizio di car-sharing per andarsene un po’ a zonzo. Tuttavia nessuno dei tre aveva la patente. All’improvviso si sono imbattuti in una pattuglia di carabinieri che ha intimato loro l’alt per un normale controllo stradale.

IL TERZETTO SE LA DA’ A GAMBE

Per tutta risposta, il conducente della Enjoy ha pensato bene di pigiare il piede sull’acceleratore nel tentativo di darsela a gambe. I carabinieri non si sono persi d’animo e si sono lanciati sulle tracce della 500 Enioy. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso in corso Unione Sovietica, a Torino dove i militari sono riusciti a fermare i tre fuggitivi.

GUAI “PEGGIORI” PER IL GUIDATORE

A quel punto per il terzetto di ventenni sono iniziati i guai. Dopo l’identificazione è scattata, infatti, nei loro confronti, la denuncia per resistenza. Per chi era al volante, oltre a quella, è arrivata anche la denuncia per guida senza patente.