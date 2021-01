Non accetta la fine della relazione, perseguita e aggredisce l’ex compagna: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un cittadino straniero di 37 anni, responsabile di un’aggressione ai danni dell’ex compagna dopo la fine del loro rapporto sentimentale.

ENTRA IN CASA DELLA DONNA E LA AGGREDISCE

I fatti sono accaduti ieri pomeriggio a Strambino, nell’hinterland torinese. L’uomo si è introdotto furtivamente nell’abitazione della ex convivente dopo aver forzato una finestra del primo piano. Una volta in casa ha strappato il telefono cellulare dalle mani della donna per impedirgli di chiamare i soccorsi. Questa è riuscita, però, a divincolarsi e a fuggire in strada, chiedendo aiuto.

INTERVENGONO I CARABINIERI

L’intervento dei militari della Compagnia di Ivrea ha permesso di bloccare l’aggressore che, in evidente stato di ubriachezza, si trovava ancora nei pressi dell’abitazione. La vittima ha riportato soltanto delle escoriazioni al volto, medicate all’ospedale. Successivi accertamenti hanno consentito di verificare che il 37enne già dal mattino aveva iniziato a perseguitare la donna con telefonate e l’invio di numerosi messaggi nel tentativo di riallacciare la relazione sentimentale, ma sempre senza ottenere risposta.