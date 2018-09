Non accetta la sua calvizie e cosa fa? Decide di farsi dare una verniciatina, nel senso letterale del termine. Questo anziano signore si fa filmare mentre si reca dai suoi “amici” a sistemarsi la testa.

Come? In un modo molto pericoloso, facendosi verniciare dei capelli posticci alla sommità della sua pelata. Per tutto il tempo dell’operazione uno degli “amici” ride di gusto della situazione, ma è meglio non prenderla troppo alla leggera: queste cose non vanno fatte, sono pericolose.