Fa di tutto per non bagnarsi, ma arriva l’automobilista e lo inonda

Tanta fatica per nulla: la vettura sfreccia nel pantano e l'acqua putrida sommerge il malcapitato

A chi non è mai capitata un'esperienza del genere?

La pioggia battente ha allagato la strada e questo povero pedone è costretto a fare i salti mortali per non bagnarsi e non sprofondare letteralmente nel pantano che ha preso il posto della carreggiata.

Si arrampica alla ringhiera e, con meticolosa pazienza, riesce a percorrere un lungo tragitto senza essere colpito da una sola goccia. Ma, purtroppo per lui, il mondo è pieno di cretini. Ed ecco che ne passa uno, a bordo della sua autovettura, che sfreccia nell’acqua e inonda lo sventurato viandante. Tanta fatica per nulla.