Non cambia solo il colore

Non sono tutte uguali le palazzine occupate dell’ex Moi, al di là dei colori. Lo sgombero morbido funziona per la palazzina marrone e rappresenta certamente un modello per l’Italia intera. Ma non nascondiamo la verità: con la palazzina blu sarà tutta un’altra cosa, perché è lì che si rifugiano i “cattivi”, come li definiscono in tanti nei viali dell’ex villaggio olimpico. I ras degli affitti ai disperati. Il maniaco dei parchi che ha ammesso candidamente di dormire lì. E non parliamo di un disperato preso da un qualche raptus, bensì di un predatore (se saranno confermate testimonianze e prime evidenze investigative) che si camuffava da jogger per avvicinare le prede. E poi droga, ricettazione. C’è una palazzina che pare una roccaforte criminale, attorno cui gravitano i poveri cristi. Non è un caso, forse, che quel cartello in corretto italiano “no al progetto fregatura” faccia capolino proprio lì. A certa gente dell’inclusione non importa nulla, sono solo parole. E così facendo, di fatto, aiuta l’illegalità. Chissà, forse sarebbe stato meglio cominciare da questa palazzina, sbattere fuori i violenti e i criminali autentici, in seguito aiutare gli altri, anche a costo di creare una reale struttura di accoglienza, con un vero progetto di inclusione proprio qui, perché no? In ogni caso, il senso del ridicolo è merce che scarseggia, tocca sentire gli sproloqui sull’emergenza da parte di gente che, quando quelle palazzine sono state lasciate colpevolmente vuote e poi si è tollerato che venissero occupate non solo da disperati ma anche da criminali, era nella compagnia di giro di chi ha assistito e basta. Non certo su un altro pianeta.