Non c’è soltanto Mike: da Macario a Valletta, i grandi senza una via

Antonello Venditti cantava che «Torino vuol dire Napoli che va in montagna». E aggiungeva «Torino è l’altra faccia della stessa Roma». Sarà per questo che in città abbiamo dedicato vie, piazze, corsi ad illustri personaggi provenienti da tutta Italia, dando loro precedenza rispetto ad importanti uomini e donne legati a Torino. CronacaQui aveva negli scorsi giorni denunciato l’assenza di una dedica a Mike Bongiorno, che visse la sua gioventù in città. Manca anche Gustavo Adolfo Rol (1903-1994): a San Secondo di Pinerolo c’è una piazza che lo ricorda, a Torino ci si deve accontentare di una lapide posta sul palazzo dove abitò, in via Silvio Pellico. Assente anche Erminio Macario (1902-1980): restando nella cintura torinese, c’è una via che lo ricorda a Grugliasco, ma non a Torino.

Nessuna via ricorda Carlo Fruttero (1926- 2012) e Franco Lucentini (1920-2002), e nemmeno il commissario Giuseppe Montesano (1930-1990), che ispirò il famoso romanzo “La donna della domenica”. Sminuendo un po’ la nostra storia, ci siamo dimenticati di molti sovrani sabaudi, di architetti come Benedetto Alfieri (1699-1767), Ernesto Melano (1796-1867) e Carlo di Castellamonte (1571-1640), di industriali come Giacinto Ghia (1887-1944), Carlo Abarth (1908-1979), Vittorio Valletta (1883-1967), Dante Giacosa (1905-1996), mentre Nuccio Bertone è ricordato solo a Grugliasco (1914-1997), di letterati come Ludovico Di Breme (1780-1820); mancano il vignettista Casimiro Teja (1830-1897), i musicisti di corte Somis e Giardini, benefattori e santi come Paolo Pio Perazzo, Giuseppe Marello, Ignazio da Santhià…

L’elenco potrebbe essere lunghissimo. Ad esempio, ad oggi, mancano intitolazioni singole ai calciatori del Grande Torino o al ct Vittorio Pozzo. E le donne? Le targhe “rosa” a Torino sono poche, ma potrebbero essere di più; non per mere questioni di genere, ma di importanza storica. C’è via Madama Cristina, prima Madama Reale; non c’è una via che ricordi Maria Giovanna Battista (1644- 1724), la seconda ed ultima reggente di Savoia a portare questo titolo. Non ci sono nemmeno Adelaide di Susa (1016-1091), una delle fondatrici della dinastia sabauda e Mafalda di Savoia (1902- 1944), tragicamente morta nel campo di Buchenwald. Nessuno ricorda la poetessa Diodata Saluzzo Roero (1774-1840) o l’attrice Isa Bluette, nome d’arte di Teresa Ferrero (1898-1939).

In compenso, Torino ha dedicato lunghi corsi a personaggi si può dire di secondaria importanza, che in città non misero mai piede e ai quali bastavano intitolazioni meno appariscenti. Da Bernardino Telesio, filosofo calabrese del Cinquecento al drammaturgo romano dell’Ottocento Pietro Cossa. Le vie senza nome, spesso interni di altre strade, sono ancora molte. Spazio per ricordare i nostri grandi ce n’è ancora. Perché non approfittarne?