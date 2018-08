Non c’è rispetto per le vittime

Siamo un Paese davvero strano, che neppure di fronte a una tragedia come quella di Genova riesce a trovare pace. Nemmeno per pochi minuti, quelli necessari per piangere le 38 persone che hanno trovato la morte nel crollo del ponte Morandi. Da martedì quest’immane sciagura è diventata terreno di scontro per l’ennesima battaglia politica tra i diversi schieramenti, pronti a insultarsi, a rinfacciarsi colpe e manchevolezze, a rimproverarsi l’un altro in un botta risposta continuo e stucchevole che ha riempito i social e a cascata i siti di informazione e i giornali. E mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile hanno continuato senza sosta a scavare (e continuano a farlo) tra le macerie di quel maledetto ponte alla ricerca dei dispersi, i nostri politici con la stessa costanza hanno proseguito questa singolar tenzone fatta di calunnie, insinuazioni, critiche, accuse. Una montagna di parole, condita dal solito minestrone di odio e fake news rilanciate senza sosta, impossibile da seguire, tanto alla fine avrà ragione chi avrà urlato più forte, come capita nelle dispute di strada. È troppo pretendere dalla nostra classe politica un minimo di dignità, senza sbertucciamenti, tweet velenosi e post al vetriolo? È troppo attendersi non soltanto un minuto di silenzio per le vittime ma un po’ di sacrosanto rispetto? È troppo chiedere di aspettare la sentenza di un processo prima di indicare presunti colpevoli e metterli alla gogna? È troppo aspettare prima di comminare pene e sanzioni sull’onda della furia popolare? Forse sì. E forse abbiamo superato di getto le parole di Ennio Flaiano: «La situazione politica in Italia è grave ma non è seria».

