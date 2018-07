Non c’è solo il Valentino

Non stracciamoci le vesti se, prima o poi, arriveremo al punto di blindare i parchi cittadini, chiudendoli la notte. In fondo, anche in Europa già si fa così: Hyde Park a Londra, per intenderci, è chiuso da mezzanotte alle cinque del mattino. Di notte, per l’appunto. Non di sera, non durante il giorno.

Fino a non troppo tempo fa, il Valentino era un brulicare di vita nelle ore serali, grazie anche ai suoi locali. Come è andata per alcuni di loro lo sappiamo bene. Altri, quelli aperti, rivendicano con orgoglio un ruolo sociale che è prima di tutto quello di fare barriera contro gli spacciatori e il degrado. Sia di giorno sia di sera.

E forse è un ragionamento che potremmo estendere anche al di là del Valentino: alla Pellerina, con i suoi problemi storici come quello della prostituzione, a piazza d’Armi, con troppi angoli scuri e il piazzale dei camper invaso anche da rom. Qui, però, c’è per esempio lo spazio per il ballo a palchetto e l’animazione serale. E dall’altro lato, c’è l’area pedonale di fronte al PalaAlpitour che è sempre piuttosto animata, ovviamente in periodo di concerti e altri eventi (grazie all’illuminazione migliore che altrove, qui l’area sportiva con il campo da basket e i viali sono frequentati anche di sera).

Al Ruffini, in periferia, con una maggiore illuminazione diventerebbero forse fruibili le nuove aree sportive. Ma sono tutte ipotesi e per di più valide più che altro nel periodo estivo. La realtà è dobbiamo pensare prima di tutto a quanto accade di giorno: dopo i blitz, ieri, i sospetti pusher mantenevano un basso profilo, perché la sorveglianza c’è, eccome. E l’unica ricetta efficace è quella che sentiamo ripetere da poliziotti e carabinieri: bisogna martellare, insistere, sequestrare droga a pie’ sospinto. Per vedere chi cede prima. Come in trincea.