Non c’è storia a San Siro, il Toro si arrende al Milan: 2-0

Leao e un rigore di Kessie condannano i granata, troppo arrendevoli in avvio: non basta l'orgoglio nella ripresa

Il Toro si sgretola in dieci minuti e cede di schianto sul campo della capolista. A San Siro finisce 2-0 per il Milan, che prosegue la sua marcia in vetta alla classifica. Granata, invece, che ripiombano in zona retrocessione, complice la vittoria del Genoa sul Bologna che ha preceduto la gara di Milano.

Per la prima delle due puntate della minserie col Milan (martedì si replica in Coppa Italia) Giampaolo sceglie Verdi al fianco di Belotti e punta su un centrocampo di sostanza, con Rodriguez e Singo a tutta fascia. Tante assenze nel Milan, che però ritrova Tonali: alle spalle di Leao agiscono Castillejo, Diaz e Hauge.

Sin dai primi minuti il tema tattico della gara è chiaro: i rossoneri spingono, i granata si difendono. Il fortino di Giampaolo, però, regge solo 25′. Una veloce verticalizzazione orchestrata da Hernandez e Diaz, infatti, mette in condizione Leao di presentarsi davanti a Sirigu e di batterlo con freddezza. L’altra cattiva notizia per il Toro è il giallo rimediato da Rincon nel corso dell’azione: il venezuelano, in diffida, salterà lo scontro salvezza con lo Spezia.

Una decina di minuti dopo arriva il raddoppio. Diaz è in caduta quando Belotti lo ferma in area, Maresca è richiamato al Var e concede un rigore piuttosto generoso ai rossoneri, che Kessie trasforma spiazzando il portiere. Toro neanche fortunato: la traversa nega il gol a Rodriguez su punizione, mentre prima del riposo Sirigu dice di no a Kessie su contropiede innescato da…Maresca, che frana su Lukic a centrocampo senza peraltro fermare il gioco.

In avvio di ripresa Giampaolo sostituisce Gojak con Linetty e dopo 4′ è ancora protagonista l’arbitro che prima concede rigore al Torino, poi lo cancella dopo consulto Var: è Verdi a calciare sulla tibia di Tonali, costringendolo a uscire per infortunio. Dentro anche Murru e Zaza per Rodriguez e Izzo, coi granata che passano alla difesa a quattro.

Il Toro ci prova, spinge con insistenza, ma non riesce a creare grossi pericoli alla porta di Donnarumma. Entrano pure Segre per Rincon e, negli ultimi 5′, Bonazzoli per Belotti. Proprio Segre, a recupero già iniziato, costringe il portiere rossonero a un autentico miracolo con un tiro da fuori, deviato. Dentro anche Ibra nel finale per un Milan che può amministrare e che ritrova il sorriso dopo la sconfitta con la Juve. Per i granata, invece, l’incubo continua.