Non cede al ricatto a luci rosse e lui mette online le immagini “hot” della donna

L’aveva agganciata su Facebook. E poi anche sul cellulare, mostrandosi gentile e magari disponibile ad intrecciare una relazione sentimentale con lei. Con questi modi, l’aveva convinta ad inviargli delle foto hot, nonostante i due si fossero conosciuti da poco sui social. Ma era una trappola.

CHIEDE ALTRO MATERIALE HOT ALLA DONNA

Subito dopo, infatti, l’orco, un 55enne di Ivrea, residente a Torino, ha iniziato a pretendere sempre di più dalla vittima, una donna di Valeggio sul Mincio, nel Veronese, chiedendole altre foto e video intimi, compresi quelle della figlia. E finanche dei soldi, dietro la minaccia di pubblicare il materiale “scottante” sui social.

LEI NON CEDE E LUI METTE IN ATTO LE MINACCE

La malcapitata non ha ceduto ai ricatti e così l’uomo ha messo in atto le sue minacce, inviando sul profilo Instagram della figlia, le immagini ed i video intimi della madre.

I CARABINIERI RINTRACCIANO IL RICATTATORE

L’episodio è finito all’attenzione dei carabinieri della stazione di Valeggio sul Mincio i quali, al termine di una serrata attività d’indagine, incrociando i dati della rete con quelli della telefonia mobile, hanno rintracciato e arrestato il “ricattatore”, risultato, tra l’altro, positivo sulla banca dati delle forze dell’ordine, per reati analoghi commessi in altre parti d’Italia.

DENUNCIATO PER TENTATA ESTORSIONE

Il piemontese è stato denunciato l’accusa di tentata estorsione e trattamento illecito dati personali.