Non ci indurre in tentazione

Nel 43 % delle farmacie mancano le mascherine (fonte Altroconsumo) e quando ci sono costano da due a dieci euro (quelle chirurgiche monouso). Ma soprattutto mancano i tamponi, e questo è molto più grave. La grande maggioranza degli infetti Covid è asintomatica o paucisintomatica, il che vuol dire che moltissime persone inconsapevolmente infette escono e girano, al massimo mettendosi una mascherina chirurgica, che para sternuti e sputi, ma non la nebulizzazione da respiro, quindi non evita del tutto di trasmettere il virus, e non evita mai di riceverlo. Eppure i governatori premono per riaprire le attività. Questo imporrebbe di fare un tampone a chi torna a lavorare per assicurarsi che sia sano. E non uno solo, perché costui potrebbe riammalarsi; ci vorrebbe un tampone alla settimana, per tutti. Ma i tamponi non ci sono, e siamo al pian dei babi. Come fai a sparare numeri sui nuovi contagi se non sottoponi tutti al tampone? C’è anche chi dice che i tamponi ci sarebbero, ma non li vogliono fare a tutti perché rivelerebbero che i contagiati sono almeno dieci volte più di quelli stimati, e andrebbe tutto in tilt. Già sarebbe difficile tenere in quarantena gli infetti, ma sarebbe impossibile sanificare i loro habitat. Capite perché davanti a queste considerazioni la gente, esasperata dalla clausura, perde la pazienza? E’ passato il primo momento di terrore. Il virus, quella pallina con le antenne rosse, l’abbiamo visto mille volte in Tv, è quasi simpatico. Così è facile che un giovane pensi ma sì, il Covid ce l’abbiamo tutti, i più lo passano senza manco accorgersene o con pochi sintomi, ne muore il 2% e quasi tutti vecchi, vuoi che tocchi proprio a me?

