Non ci sono soldi per l’impianto. Il Comune ricerca dei volontari

Mancano i fondi per pagare il personale per l’apertura estiva

Partenza a fatica per gli impianti del Frais. L’apertura è prevista per il mese di agosto, ma il Comune di Chiomonte non ha i soldi per pagare il personale. Motivo per cui ha chiesto aiuto all’Aps “Pro Frais”, associazione di volontari che cerca di promuovere la frazione. Così l’associazione ha lanciato una chiamata per cercare dei volontari per lavorare nella seggiovia Chiomonte-Frais.

«La richiesta è arrivata dal sindaco Roberto Garbati, perché non si riesce a sostenere i costi per un mese. Come associazione abbiamo fatto questa chiamata per preservare il Frais – spiega il presidente, Giuseppe Errera – Abbiamo ritenuto di aiutare l’amministrazione a risolvere il problema, perché un’assunzione è difficile. Serve continuità al Frais». Continuità soprattutto di turisti nella frazione e di utenti negli impianti, che sono stati già oggetto di diversi interventi del Comune. Le figure ricercate sono quelle di agenti di stazione (o di banchina) e i macchinisti.

