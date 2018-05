Non comunicarono l’esito dell’esame istologico alla paziente: a giudizio 2 medici del San Giovanni Bosco

La donna morì sei mesi dopo l'intervento per calcoli alla colecisti. Per i "camici bianchi" l'accusa è di omicidio colposo

Sei mesi dopo essere stata operata per dei calcoli alla colecisti una donna morì per un adenocarcinoma. Il caso di Angela D., deceduta nel 2015 a 60 anni, verrà discusso in tribunale a Torino nel 2019. Oggi il gup Cristina Domaneschi ha rinviato a giudizio due medici dell’ospedale San Giovanni Bosco per omicidio colposo: l’accusa è di non aver comunicato alla paziente l’esito dell’esame istologico effettuato in occasione del primo intervento.

FAMILIARI COSTITUITI PARTE CIVILE

I familiari della donna si sono costituiti parte civile con l’avvocato Carlo Mussa. Le difese obiettano che negli ospedali italiani non è prassi effettuare queste comunicazioni e che in proposito mancano linee guida del Ministero della Salute.