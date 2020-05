Per non contaminare gnomi e fate

A volte rimpiango i bei tempi della mia infanzia, quando tutto era permesso tranne quello che era espressamente vietato, e i divieti erano pochi. I boschi erano ancora dei self service gratuiti di prelibatezze e bellezze: funghi, fragoline, mirtilli, luvertin, fiori, tartufi, stelle alpine, rododendri, artemisie, lumache…

Erano anche farmacie gratuite a cielo aperto, piene di erbe, radici, foglie, cortecce e muschi dai poteri medicamentosi noti ai nostri antenati fin dall’alba della civiltà, e ora ahimé dimenticati. Erbe e bacche anche altamente tossiche, eppure a disposizione di tutti. Ho sempre trovato ridicolo dovermi far fare la ricetta dal medico per avere una medicina dal farmacista, e nel contempo poter andare liberamente nel bosco a raccogliere la cicuta che uccise Socrate o il boletus satanas in grado di far fuori una tavolata di alpini.

Si imparava ad essere prudenti, a conoscere, a mai esagerare, e questo valeva per tutto, i piccoli falò, le barbecues sulle lose, la raccolta delle conchiglie in spiaggia o dei frutti di mare in acqua, ecc. Poi, poco alla volta, arrivarono i divieti, e le multe esagerate per chi li violava. Rimpiango quel tempo, dicevo, e mi rallegro per averlo vissuto. Ma lo rimpiango ancor più ora che la giungla dei divieti, già intricata, si è fatta ancor più impenetrabile causa Covid.

Le regole mutano da un giorno all’altro, da zona a zona, perché la ‘libido prohibendi’ (chi proibisce, dispone, impone, controlla e punisce assapora il potere) ha sedotto tutte le autorità, anche le più marginali e inutili. Poteva il presidente del Gruppo Micologico Biellese non vietare la raccolta dei funghi senza gel, guanti e mascherina? Figurte.

