Forse non indossava la mascherina, oppure è stato scambiato per un ladro

Sono immagini che fanno male al cuore. Già, perché vedere Babbo Natale invitato ad accomodarsi in un’auto della polizia municipale di Castellammare di Stabia è davvero triste. Forse non indossava la mascherine, oppure qualcuno l’ha scambiato per un ladro dopo averlo visto introdursi in casa sua.