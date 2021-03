«Non curano il gatto malato»: denunciati per maltrattamenti

Aveva il muso sfigurato da un’infezione, sul corpo i segni di un probabile tumore che lo stava stremando, dopo mesi di malattia non curata.

Le guardie zoofile di Agriambiente, con i carabinieri di Volpiano, hanno salvato un gatto – ancora in pericolo di vita – dall’abitazione in cui viveva. Era in condizioni che lo avevano messo a dura prova. I suoi padroni sono stati denunciati per maltrattamenti: avevano così poca cura per l’animale, che non gli avevano mai dato un nome. Lo chiamavano “gatto”. Alle domande degli agenti, che hanno chiesto come mai l’animale fosse coperto da ferite sanguinanti, hanno risposto: «L’avrà morso il topo». Ora la bestiola è stata affidata alle cure dei veterinari ed è sotto custodia delle guardie zoofile.

Se l’animale si salverà, ci vorranno mesi per curare il brutto tumore che lo ha colpito, e che è stato trascurato per chissà quanto tempo.

