«Non dormo pensando a Miss Italia»

Dalla mia casa di Roma dove mi sono rifugiata per il lockdown, ammiro ogni giorno la bellezza del parco che ho davanti e più volte mi sono soffermata su quanto siano meravigliose le nostre città e su quanto sia un peccato che nessuno le possa visitare. Anche la bellezza aiuta, non è superflua», inizia così l’incontro (ovviamente telefonico) con Patrizia Mirigliani, una che di bellezza se ne intende essendo l’erede dello storico patron di Miss Italia, il papà Enzo. Iniziò a lavorare con lui nel 1989 dando un contributo importante alla manifestazione soprattutto dal punto di vista mediatico. Consapevole del rischio che tutto il mondo sta correndo in questi mesi a causa del contagio, non osa entrare a gamba tesa sul tema che più le sta a cuore, ossia, il suo concorso di bellezza inevitabilmente sospeso.

«Sì, così come lo è il mondo dello spettacolo in generale che, però, in questo periodo è messo in fondo alle priorità in un paese martoriato sia a livello sanitario, sia economico. Probabilmente è giusto, a ripartire per prime devono essere le aziende legate alla produzione, al commercio ma, poi, spero che si penserà anche al mondo dello spettacolo».

