«Non è vero che mi ha violentata» Il giudice non le crede e la processa

Temeva che il marito le portasse via la figlia e così decise di ritrattare le accuse di violenza sessuale mosse nei suoi confronti, ma i giudici non le credettero e ora deve rispondere del reato di autocalunnia.

Cinque anni fa aveva denunciato il marito perché abusava di lei, poi nel corso del processo aveva ritrattato ed in una lunga lettera ai magistrati aveva detto di aver mentito e che lui era innocente, ma i giudici non avevano creduto a quel ripensamento, condannando il marito a cinque anni di carcere e rinviando lei a giudizio per il reato di autocalunnia.

Martedì al tribunale di Ivrea, davanti al giudice monocratico Angela Rizzo è cominciato il procedimento penale nei confronti di N.S., 33 anni di Mercenasco, difesa dall’avvocato Daniela Dematteis. La pubblica accusa sostiene che la donna nel febbraio del 2013 a seguito dell’ennesima lite con suo marito, Ion Doros, si era recata a sporgere denuncia dai carabinieri. L’imputata aveva raccontato di molte violenze, fisiche, verbali e sessuali. Un periodo di vessazioni perdurato dal 2010 fino all’inizio del 2013. A seguito di quella denuncia era cominciato il processo penale a carico del Doros. Nell’udienza del 23 novembre 2013 la donna, sentita come testimone in aula, aveva confermato nuovamente tutte le accuse. La donna aveva descritto con dovizia di particolari il travagliato quanto violento rapporto con il coniuge. In particolare aveva confermato come lo stesso pretendesse rapporti sessuali contro la sua volontà e quelle fisiche (in un ultimo episodio erano intervenuti anche i carabinieri coinvolti pure loro nella lite tra marito e moglie). Nell’aprile del 2014, però, accadeva qualcosa. N.S. prendeva carta e penna e scriveva ai giudici allora impegnati nel processo. La lettera smentiva tutte le accuse nei confronti del compagno. Una lettera che non aveva affatto convinto i magistrati che avevano visto qualcosa di poco chiaro. Secondo l’accusa, la lettera fu scritta sotto minaccia. La 33enne, infatti, avrebbe avuto paura che Doros le portasse via la figlia (nata dalla loro relazione). Facendo questo implicitamente si incolpava del reato di calunnia pur sapendo di essere innocente. Una condotta che avrebbe generato quindi l’accusa di autocalunnia per cui è a processo. Processo che riprenderà verosimilmente l’11 dicembre prossimo, quando e se verrà rintracciata l’imputata che al momento risulterebbe irreperibile.