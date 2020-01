«Non abbiamo fondi per le panchine»

Oltre il 50% delle panchine della Circoscrizione 4 – comprese le rosse contro la violenza sulle donne – stanno cadendo a pezzi. Ma i soldi per la manutenzione scarseggiano. Ad annunciarlo è il presidente della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato: «La mappatura ci rivela che più della metà delle nostre panchine necessita di interventi di sostituzione di assi che non possiamo effettuare perché il Comune non ci dà abbastanza fondi. Sono quattro anni – sottolinea il presidente della 4 – che chiediamo maggiori finanze per il verde ma ci vengono puntualmente negate».

Quanto alle panchine “antiviolenza”, come quella di corso Telesio vittima di un raid vandalico appena qualche giorno fa, c’è ancora qualche speranza. «Possiamo studiare – dichiara Cerrato – una convezione con l’associazione Acmos, promotrice del progetto, per la presa in carico della manutenzione o per l’allestimento di una mostra permanente». Situazione più rosea nella Circoscrizione 6. «In generale sono messe bene – spiega la presidente, Carlotta Salerno -. Negli anni ne abbiamo dovute sostituire due con panchine verdi che abbiamo colorato di rosso. Ciò è stato possibile grazie alle segnalazioni dell’ex consigliera Daniela Todarello, ideatrice del progetto».