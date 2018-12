«Non fumo e bevo pochissimo. Ecco il segreto della mia voce»

Quando Mario Biondi parla della sua voce la definisce «lo strumento». Lo strumento con il quale lavora, canta e si diverte e che lo ha reso unico in Italia e nel mondo per via di un timbro così particolare e caldo. Mario Biondi “the voice”, dopo avere “suonato” con la sua ugola d’oro in Europa attraverso un lungo tour internazionale, è ripartito adesso per i teatri italiani e approderà al Colosseo di Torino proprio domani sera. Nonostante i tanti impegni, dovuti anche alla sua grande famiglia composta da ben otto figli, siamo riusciti a sentirlo fra una trasferta e l’altra intento a preparasi e a curare la sua preziosa voce.

In che modo?

«Semplice: non fumo, bevo pochissimo – spiega l’artista nato a Catania nel 1971 – ed evito i cibi che potrebbero farmi male».

Lei torna dal vivo con una grande novità, i Quintorigo, come nasce la vostra collaborazione?

«Ci siamo incontrati all’Umbria Jazz Festival, lì abbiamo suonato insieme per la prima volta e mi sono accorto che i loro arrangiamenti hanno arricchito notevolmente i brani in scaletta».

Ma sul palco ci sono anche Federico Malaman, Massimo Greco e soprattutto Tosh Peterson…

«Sì, lui è giovanissimo, è un batterista americano di appena diciassette anni e che con la sua grinta e la sua energia colora di rock molti brani».

Che generi proporrà inoltre?

«Ci sarà molta elettronica e generi legati allo stile dei Quintorigo».

E in scaletta?

«Inediti e qualche cover, ma questa volta non ci saranno i brani di Natale».

Conosce Torino fuori dal palcoscenico?

«Certo, anche perché ci ho vissuto per un po’ quando ero piccolo. Il ricordo che mi è rimasto impresso è legato alle case di ringhiera e al freddo che prendevo ogni volta che dovevo andare in bagno piazzato, puntualmente, fuori. Torino è una città che mi piace, è esoterica e per questo racchiude in sé qualcosa di magico».

Lei è uno dei cantanti italiani che ha duettato di più durante la sua carriera. Ci descrive le sue esperienze…

«Renato Zero unico, Anna Tatangelo molto brava anche se ci siamo conosciuti poco. I Pooh indimenticabili, è stato bellissimo sia per me sia per loro cantare insieme. Sono senza parole, invece, per l’esperienza con Pino Daniele, è stata indescrivibile. Soffro ancora per lui, è morto all’improvviso e noi stavamo proprio per partire in tour insieme».

Con chi desidererebbe duettare in futuro?

«Con Mina e con Lady Gaga».

Cosa significa essere papà di otto figli?

«Significa fare molti sacrifici per stare vicino a tutti quanti. Io, inoltre, sono un papà pretenzioso e severo che vuole i risultati migliori per ognuno dei suoi figli, qualsiasi attività intraprendano».