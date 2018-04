Non ha consegnato la posta per 3 anni, denunciato corriere

I carabinieri hanno scoperto mezza tonnellata di lettere, pacchi e bollette in casa di un ex dipendente di una società

Lo pagavano troppo poco e allora per tre anni non ha più consegnato la posta. Vicenda surreale quella che vede protagonista un 33enne fermato nei giorni scorsi dai carabinieri a Santena per un controllo stradale.

Sul sedile posteriore della sua autovettura i militari hanno trovato una settantina di lettere indirizzate a vari enti e privati cittadini, più un coltello a serramanico di 20 centimetri. L’uomo ha spiegato di essere stato un dipendente della società di consegna postale.

Nel corso di una successiva perquisizione nella sua abitazione, però, i carabinieri hanno trovato circa 400 chili di corrispondenza non consegnata. “Non mi pagavano abbastanza e mi sono licenziato”, ha raccontato l’uomo, che è stato fermato e denunciato.