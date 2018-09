Ha sempre sognato di guidare uno scooter e il figlio decide di farle una sorpresa: le concede di provare il suo motorino nuovo e fiammante, per un’esperienza decisamente elettrizzante.

L’anziana signora, però, non è propriamente a suo agio col mezzo meccanico. Si capisce subito, sin dall’inizio, quanto sia in difficoltà. Dopo aver rischiato di finire per aria, la saggia decisione: scende dallo scooter. Forse è meglio così.