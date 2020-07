Non perdiamoci le Universiadi

Torino ha spedito al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora la propria candidatura alle Universiadi del 2025. Il virus per una volta ha fatto il miracolo, e dopo quella brutta faccenda delle Olimpiadi invernali del 2026, di fatto regalate a Milano e Cortina, sembra che la nostra città voglia rialzare il capo. O almeno rispettare la lunga tradizione dello sport studentesco che ha fatto di Torino una delle capitali riconosciute. E non solo in Italia. Ci hanno messo tutti i buoni propositi il Comune, la Regione, le Università, il Politecnico e il Cus che negli anni ha saputo mettere a frutto l’esperienza del 2007 (con oltre un miliardo di persone a seguire gli eventi). Manca il dossier finale con il budget che potrebbe sfiorare i 55 milioni di euro, con la possibilità tuttavia di grandi risparmi mettendo a disposizione gli impianti dei Giochi del 2006. Per ora si tratta di una speranza, Torino non sarà sola ad offrire un palcoscenico alle Universiadi, ma conforta almeno lo spirito con cui ci si approccia. E anche la prospettiva di business rappresentata dalla necessità di costruire in città nuove residenze per gli studenti, facendo fare a Torino un salto di qualità nell’offerta ai giovani. Un progetto che covava sotto la cenere da almeno un anno e a cui il niet ai Giochi invernali da parte dei Cinque Stelle, ha dato maggiore forza. Le Universiadi sono un motore strategico straordinario, e non solo per lo sport. E potrebbero completare il progetto di Città Universitaria che inseguiamo da troppo tempo. Ma serve convincere il ministro, e incalzare la maggioranza del Governo, per evitare inutili scivoloni. Ad Appendino, con la popolarità in calo, serve una medaglia da appuntare al bavero del tailleur.

fossati@cronacaqui.it