Non rispetta l’alt davanti a scuola e con l’auto sale sul piede del vigile

E’ successo davanti all’elementare di via Fea, per l’agente una settimana di prognosi

Il vigile doveva solo controllare l’uscita dei bambini in una strada chiusa al traffico. Un compito facile, in teoria. Invece I.C., agente di 41 anni, si è ritrovato in ospedale: a quanto pare un automobilista voleva passare a tutti i costi ed è finito per salire con le ruote sopra un piede del vigile. Ora il 41enne è a casa con una prognosi di sei giorni mentre l’altro rischia una denuncia per lesioni personali colpose e resistenza a pubblico ufficiale.

Al momento il comando di polizia municipale preferisce non entrare nei dettagli, anche perché l’indagine è ancora in corso e si conosce solo la versione dell’agente. Di certo c’è che l’incidente è avvenuto una settimana fa, intorno alle 16.30: a quell’ora le auto non possono passare in via Fea per la presenza dei bimbi della scuola elementare. Accesso e uscita sono consentiti solo a mezzi di soccorso, camion provenienti o diretti alla Casalegno tendaggi o residenti che devono accedere o andarsene da casa.

La coppia a bordo di quella Fiat Punto, a quanto pare, non rientrava in nessuna di queste categorie. Non erano neanche genitori della scuola, eppure volevano andarsene dopo aver parcheggiato l’auto nel tratto chiuso al traffico. Quando ha visto la vettura in movimento, il vigile ha tentato di bloccare il conducente. Ma quello ha insistito ed è partito passando sopra il piede dell’agente.

L’incidente è avvenuto proprio dopo che il sindaco Alessandro Sicchiero ha lanciato l’allarme per la «maleducazione di certi cittadini davanti alle scuole: insultano, sono prepotenti, fanno parcheggi selvaggi». Quello della scorsa settimana è il caso più eclatante: «Siamo di fronte a una grande arroganza da parte di una persona che si sente superiore alle regole – attacca il sindaco -. Un comportamento del genere non ci rende orgogliosi di essere suoi concittadini. Ci spiace perché noi proviamo a evitare queste situazioni ma è una lotta impari, ci sentiamo sempre un passo indietro: c’è un grosso problema di cultura e di educazione, è generazionale ma non solo». Sicchiero lancia un appello: «I nostri addetti sono sempre più isolati nel contrastare queste persone, forse ci vorrebbe anche un bando per trovare cittadini che non girino la testa dall’altra parte. Chiediamo aiuto a tutti chieresi, anche loro hanno una responsabilità morale in queste situazioni. Noi abbiamo la nostra come Comune e cercheremo di intervenire con nuove soluzioni ma possiamo ottenere risultati solo se “lavoriamo” tutti insieme».