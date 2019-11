Non rispetta l’obbligo di trascorrere la notte in roulotte, arrestato 26enne

Avrebbe dovuto passare la notte nella sua roulotte presso l’area nomadi di corso Monte Lungo a seguito della misura cautelare emessa a suo carico nel mese di giugno dal tribunale di Padova ma più volte, al controllo della polizia, è risultato assente. La misura prevedeva infatti per il 26enne l’obbligo di dimora nella città metropolitana di Torino, con la prescrizione di non uscire di casa dalle 23 della sera alle 7 del mattino.

Il tutto per aver commesso, nonostante la giovane età, diverse truffe agli anziani, rapine, furti aggravati. I poliziotti del commissariato San Secondo, a conoscenza degli obblighi in capo al nomade, hanno effettuato diversi controlli nell’arco dello scorso mese in corso Monte Lungo e in due occasioni non lo hanno trovato dove avrebbe dovuto essere. Inoltre, nei mesi di settembre e di ottobre il giovane è stato denunciato due volte per reati contro la persona e per guida senza patente.

Tali fatti hanno dato origine alle procedure volte a un eventuale provvedimento di inasprimento della misura già in atto a suo carico e lunedì scorso il tribunale di Padova ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, che è stata eseguita il giorno successivo dagli agenti del commissariato San Secondo.