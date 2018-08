Non si ferma all’alt, bloccato dopo l’inseguimento. La polizia spara in aria [LE FOTO]

Si è conclusa in piazza Galimberti, a Torino, la folle corsa di un uomo che non ha rispettato l’alt della polizia in corso Tirreno e ha attraversato tutta la città inseguito dagli agenti. Dopo aver percorso via Giordano Bruno a bordo della sua Mercedes Slk200, ha svoltato in piazza Galimberti andando a schiantarsi contro alcuni paletti a protezione dell’area pedonale.

ESPLOSO UN COLPO IN ARIA

A quel punto è fuggito a piedi, ma è stato bloccato da alcuni agenti impegnati nel servizio di ordine pubblico all’ex Moi. La polizia, per intimargli l’alt, ha sparato un colpo di pistola in aria. L’uomo, che nell’incidente è rimasto leggermente ferito al volto, è ora affidato alle cure del 118.