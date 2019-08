Non si ferma all’alt del vigile e tenta la fuga: la scena è tutta da ridere

Il guidatore dello scooter non ha intenzione di interrompere la corsa e il poliziotto si aggrappa disperatamente al mezzo per non farlo scappare

Una scena quasi surreale, un siparietto quasi comico: siamo su una via altamente trafficata quando, ad un tratto, un vigile decide di fermare uno dei tanti motorini presenti sulla carreggiata, forse per un controllo. Ma è qui che viene il bello: l’uomo a bordo dello scooter non ha la minima intenzione di interrompere la sua corsa, nonostante l’esortazione dell’agente, e sfrutta la discesa presente per prendere slancio e scappare. Il poliziotto allora si aggrappa al mezzo ed i due vanno via insieme, tra lo stupore dei presenti. Ecco le immagini: